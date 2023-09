Porträt Das ist Sahra Wagenknecht

Bei der Bundestagswahl 2013 kandidierte Wagenknecht wie schon 2009 für ihr Direktmandat im Wahlkreis Düsseldorf-Süd. Sie erhielt 9,1 Prozent der Erststimmen. Sie zog über die Landesliste in den Bundestag ein. Auch 2017 kandidiert sie in Düsseldorf und erreichte mit 13,0 % wieder den dritten Platz und kam wieder über Platz 1 der Landesliste NRW in den Bundestag.