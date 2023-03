Wagenknechts Spiel mit neuer Partei Das personifizierte Hufeisen

Daraus spricht die Furcht, dass Wagenknecht ihre innerparteilichen Anhänger mitnehmen könnte. Angesichts von 4,9 Prozent bei der letzten Bundestagswahl und anhaltend vier bis fünf Prozent in den Umfragen dürfte eine Linke ohne Wagenknecht-Flügel tatsächlich auf das Scheitern jenes Projektes hinauslaufen, die Nachfolge der früheren DDR-Einheitspartei in ganz Deutschland zu etablieren. Aber auch bei einer Konzentration auf den Osten zeigen sich bemerkenswerte Veränderungen. Die Funktion einer Protestpartei hat die Linke in vielen Regionen an die AfD abtreten müssen.