Voraussetzungen für die Parteigründung Eine Partei gründen ist leicht

Sahra Wagenknecht ist ein Promi in der Politik. Als Vertreterin der Partei Die Linke wurde sie Mitglied im Deutschen Bundestag. Im Fernsehen wird die Frau oft nach ihrer Meinung gefragt. Der neue Plan von Sahra Wagenknecht macht aber ungewöhnlich viel Wirbel: Sie will eine eigene Partei gründen. Das kündigte sie am Montag an. Wie das geht und was dahintersteckt, erklären wir hier.