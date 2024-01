Bündnis Sahra Wagenknecht „Ampel-Spuk“ soll beendet werden

Sahra Wagenknecht hat der Koalition Versagen vorgeworfen. Der „Ampel-Spuk“ müsse beendet werden, sagte Wagenknecht am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag. „Tanken und Heizen ist für viele kaum noch bezahlbar.“ Die Ampel sorge mit höheren CO 2 -Preisen und Mehrwertsteuererhöhungen für den nächsten Preisschub. Das sei absolut rücksichtslos.