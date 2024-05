Sahra Wagenknecht zum Jubiläum „75 Jahre Grundgesetz kaum Anlass für Partys“

Parteigründerin Sahra Wagenknecht zeigt Verständnis für Zweifel von Bürgern am Grundgesetz und an der Demokratie. „Zwischen Verfassung und Lebensrealität klafft eine immer größere Lücke“, sagte die Vorsitzende des Bündnis Sahra Wagenknecht am Mittwoch in Berlin. Altersarmut etwa sei ein Angriff auf die in Artikel 1 des Grundgesetzes geschützte Menschenwürde, zu starke Renditeorientierung widerspreche Artikel 14, wonach Eigentum verpflichte.