Vor Gründung einer neuen Partei Was zeichnet Sahra Wagenknecht aus?

Es ist Herbst 2022. Über Sahra Wagenknecht wird in der Linken-Fraktion heftig gestritten. Gerade hatte sie im Bundestag der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg unterstellt, einen „Wirtschaftskrieg“ gegen Russland vom Zaun gebrochen zu haben. Wagenknecht selbst wird am Abend der Fraktionssitzung in einer Talksendung zu Gast sein. Sie wohnt der Debatte daher nur telefonisch bei, sie ist gar nicht mehr in Berlin. Emotionen, Reaktionen ihrerseits: Fehlanzeige. Die Debatte in der eigenen Fraktion interessiert sie herzlich wenig, zumindest erweckt sie diesen Eindruck. Wie es in ihr genau aussieht, daran lässt sie niemanden teilhaben. Doch dass der Bruch mit Partei und Fraktion unausweichlich ist - davon konnte man bereits im vergangenen Jahr einen Eindruck bekommen.