„Nach Cannabis riechende Ausländer verjagt“ : Sächsische Polizei löst rechte Bürgerwehr in Döbeln auf

Döbeln Die Polizei im sächsischen Döbeln hat am Dienstagabend drei Mitgliedern einer mutmaßlich rechtsextremen Bürgerwehr Platzverweise erteilt und ihre Warnwesten beschlagnahmt. Sie sollen Ausländer durch die Stadt gejagt haben.

Die Chemnitzer Polizeipräsidentin Sonja Penzel kündigte am Mittwoch an, alle straf- und polizeirechtlichen Möglichkeiten gegen die Mitglieder der Bürgerwehr konsequent auszuschöpfen. Das Gewaltmonopol liege ausschließlich in staatlicher Hand. Die Schutzzonen-Aktivitäten „einiger weniger, offenkundig rechtsextremer Personen“ befremdeten sie im erheblichen Maße, erklärte Penzel. „Wer meint, die Rechtsordnung nicht achten zu müssen, der muss im Umkehrschluss mit Konsequenzen rechnen“, so die Polizeipräsidentin.