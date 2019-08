Vor Landtagswahl : Sächsische AfD beklagt bei OSZE Repressalien und Wahlbehinderung

Dresden Am 1. September wählt Sachsen einen neuen Landtag. Die AfD ist mit der Art und Weise, wie mit ihr im Wahlkampf von deutschen Stellen aus umgegangen wird, nicht einverstanden und hat die OSZE eingeschaltet.

Zweieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Sachsen hat die sächsische AfD in einem Brief an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Wien eine massive Wahlbehinderung durch deutsche Stellen beklagt. "Wir bitten Sie, als unabhängige Kontrollinstanz über die Wahlen im Freistaat Sachsen zu wachen", heißt es in dem am Mittwoch in Dresden veröffentlichten Schreiben.