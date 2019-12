Innenminister debattieren über Asylpolitik : Flüchtlinge nach Syrien abschieben?

Sachsen will Syrien-Urlauber baldmöglichst rückführen. Die Innenminister beraten.

Die an diesem Mittwoch in Lübeck beginnende dreitägige Innenministerkonferenz wird sich intensiv mit dem seit 2012 bestehenden Abschiebestopp nach Syrien befassen. „Sobald es menschenrechtlich vertretbar ist, sollten insbesondere Straftäter, Gefährder und jene, die in ihrer Heimat Syrien Urlaub machen, zurückgeführt werden“, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) unserer Redaktion. Die bisherige, stets wiederholte Verlängerung des Abschiebestopps sei „kein Selbstzweck“.