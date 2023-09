Fehlender Druck auf Schleuser Sachsens Innenminister dringt auf stationäre Grenzkontrollen

Das sagte Schuster (CDU) am Donnerstag im Deutschlandfunk. Menschen würden in Kleintransporter oder Hochdachkombis gepresst, teils seien 20 Personen in den Fahrzeugen, und der Fahrer sei ein 15-Jähriger. „Es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann was Schlimmes passiert“, sagte der CDU-Politiker.