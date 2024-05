Sachsen Innenminister: Bedrohung von Politikern und Helfern härter bestrafen

Das sächsische Kabinett will am Dienstag eine Bundesratsinitiative zur Strafverschärfung bei Angriffen auf Politiker und Wahlhelfer beschließen. Das kündigte Landesinnenminister Armin Schuster am Montagabend in den ARD-„Tagesthemen“ an. „Wir brauchen einen neuen Straftatbestand im Strafgesetzbuch für die Bedrohung von Amts-, Mandatsträgern und Ehrenamtlern“, sagte der CDU-Politiker. Das sei im Moment rechtlich noch schwer greifbar. Schuster appellierte an Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), sich der Initiative anzuschließen.