Krise in Sachsen-Anhalt : Neonazi-Vergangenheit von CDU-Mann gefährdet Kenia-Koalition

Magdeburg In Sachsen-Anhalt ist die gerade erst gebildete Kenia-Koalition in eine schwere Krise geraten. Grund dafür ist die Neonazi-Vergangenheit eines CDU-Kreispolitikers. SPD und Grüne verlangen bislang vergeblich von der CDU, sich von Robert Möritz zu distanzieren.

Der hatte am Freitag eingeräumt, 2011 als Ordner an einer Neonazi-Demo beteiligt gewesen zu sein. Als die CDU eine Abgrenzung verweigerte, drohte die SPD mit dem Ende der Koalition. Zuvor hatte bereits die CDU das Bündnis infrage gestellt - aus Ärger über die Grünen, die via Twitter gefragt hatten: „Wieviel Hakenkreuze haben Platz in der CDU?“