Streit um Rundfunkbeitrag : Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff entlässt Innenminister

Magdeburg Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat seinen Innenminister Holger Stahlknecht entlassen. Grund ist ein nicht abgesprochenes Interview Stahlknechts zum Koaltionsstreit um den Rundfunkbeitrag.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU) entlassen. Das teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Auslöser waren Äußerungen Stahlknechts in einem Zeitungsinterview, in dem er mit einer CDU-Minderheitsregierung im Fall eines Bruchs der schwarz-rot-grünen Koalition gedroht hatte.

Stahlknecht habe während der laufenden Bemühungen des Ministerpräsidenten, die Kenia-Koalition zu stabilisieren, "unabgestimmt" und "öffentlich den Koalitionsbruch und die Möglichkeit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung in den Raum gestellt", erklärte die Staatskanzlei in Magdeburg. Stahlknecht war seit 2011 Innenminister von Sachsen-Anhalt und ist seit gut zwei Jahren CDU-Landeschef.

Haseloff betonte, gerade angesichts der Corona-Pandemie sei es weiterhin sein Ziel, "eine in jeder Hinsicht handlungsfähige Regierung anzuführen". Das dafür notwendige Vertrauensverhältnis, das in besonderer Weise auch in die Führung des Innenministeriums erforderlich sei, sei durch das Vorgehen Stahlknechts "so schwer gestört, dass er der Landesregierung nicht weiter angehören kann".