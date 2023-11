Laut Verfassungsschutz des Landes AfD Sachsen-Anhalt wird als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft

Der Verfassungsschutz des Landes Sachsen-Anhalt hat die AfD in dem östlichen Bundesland als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestuft. Das bestätigte der Leiter der Verfassungsschutzbehörde, Jochen Hollmann, am Dienstag auf Nachfrage. Im Januar 2021 hatte die Verfassungsschutzbehörde den AfD-Landesverband als Verdachtsfall eingestuft. Danach hätten sich die Anhaltspunkte für eine Einstufung verdichtet. „Die nun erfolgte Einstufung als gesichert rechtsextremistische Bestrebung ist die rechtliche Konsequenz“, teilte er mit. Nach einer Insa-Umfrage im vergangenen Monat ist die AfD mit 33 Prozent stärkste Partei in Sachsen-Anhalt.