Sabotage gegen Bahn : BKA ermittelt an Zugstrecke in Berlin

Ein Teilnehmer der BKA-Herbsttagung steht im Veranstaltungssaal des RheinMain CongressCenter (RMCC) vor dem BKA-Logo der Behörde (Archivfoto). Foto: dpa/Arne Dedert

Berlin Anfang Oktober waren in Berlin und Herne unverzichtbare Kabel für den Zugfunk der Bahn durchtrennt worden. Der Staatsschutz in NRW ging von einer „politisch motivierten Tat“ aus. Jetzt hat sich auch das BKA an den Ermittlungen beteiligt.

Zwei Wochen nach einem Sabotage-Anschlag auf wichtige Kabelverbindungen der Bahn hat das Bundeskriminalamt (BKA) in Berlin im Bereich der Beschädigungen ermittelt. Das teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Untersuchungen des BKA begannen am Freitagmorgen an der S-Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Friedrichsfelde Ost und Wartenberg im Ostteil Berlins. An dieser Strecke und in diesem Bereich - zwischen den Bahnhöfen Gehrenseestraße und Hohenschönhausen - waren die Kabel zerstört worden. Die S-Bahn hatte eine Unterbrechung des Verkehrs wegen des dortigen Polizeieinsatzes zuvor angekündigt.

Eine Sprecherin der Bundespolizei wollte den konkreten Grund für die BKA-Ermittlungen nicht bestätigen, und verwies auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die hatte kürzlich die Ermittlungen zu den Sabotageakten übernommen und das BKA eingeschaltet. Grund waren mögliche verfassungsfeindliche Hintergründe. Deutschlands oberste Anklagebehörde kann bei Taten von übergeordneter Bedeutung die Zuständigkeit an sich ziehen.

In der Nacht zum 8. Oktober waren in Berlin und Herne (Nordrhein-Westfalen) unverzichtbare Kabel für den Zugfunk der Bahn durchtrennt worden. Über Stunden stand daraufhin der Schienenverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands still. Der Staatsschutz in NRW ging von einer „politisch motivierten Tat“ aus.

(mzu/dpa)