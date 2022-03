Landtagswahl im Saarland : Was die erste Wahl in diesem Jahr für den Bund bedeutet

Plakate der Spitzenkandidaten der SPD, Anke Relinger, und der CDU, Tobias Hans. Foto: dpa/Oliver Dietze

Berlin Am Sonntag findet im Saarland die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr statt. Kommt es zu einem Machtwechsel an der Saar? Und was hat Corona mit der Wahl zu tun? Was man über die Landtagswahl im Südwesten wissen muss.