Spionage und Cyberattacken Russlands Krieg im Netz

In einer vollständig vernetzten Welt, in der Meinungsbildung mittlerweile vor allem online in riesigen sozialen Netzwerken stattfindet, sind solche Angriffe aber auch eine ernst zu nehmende Gefahr. Der Bundesregierung ist das schon lange bekannt. Schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hatte es sich die Ampelkoalition selbst vorgenommen, kritische Infrastruktur in Deutschland besser zu schützen. Umso unverständlicher ist es, dass das Bundesinnenministerium unter der Leitung der Sozialdemokratin Nancy Faeser es bislang nicht geschafft hat, das dafür notwendige sogenannte Kritis-Dachgesetz fertigzustellen. Das muss nun rasch erfolgen, denn Infrastruktur ist die Achillesferse eines Industrielandes wie der Bundesrepublik und bislang viel zu schlecht geschützt.