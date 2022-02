Fragen und Antworten nach Putins jüngstem Schachzug : Was die Eskalation des Ukraine-Konflikts bedeutet

Eine Familie überquert in der Region Luhansk in der Ostukraine den einzigen täglich geöffneten Grenzübergang zwischen dem von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiet und den von der ukrainischen Regierung kontrollierten Gebieten in Stanytsia Luhanska. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Analyse Berlin Im eskalierenden Russland-Ukraine-Konflikt überschlagen sich die Ereignisse: Nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatisten-Gebiete durch Moskau hat der Westen am Dienstag erste Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt. Kreml-Chef Putin gab sich unterdessen weiter gesprächsbereit. Wie geht es weiter? Zur aktuellen Lage Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Mit welchen Sanktionen reagiert die EU? Die EU-Kommission hat unerwartet weitreichende Sanktionen vorgeschlagen. Sie will den Handel mit russischen Staatsanleihen verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staates zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden sollen, allerdings ist Putin selbst noch nicht auf der Liste. Gelistete Personen dürfen nicht mehr in die EU einreisen, mit ihnen keine Geschäfte mehr gemacht werden. Freihandelsregeln mit den besetzten Gebieten werden ausgesetzt.

Was passiert jetzt mit der Gaspipeline Nord Stream 2? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) legte die Pipeline am Dienstag auf Eis. Er wies das Bundeswirtschaftsministerium an, eine Neubewertung der Versorgungssicherheit vorzunehmen, die Grundlage für eine Zertifizierung und Betriebserlaubnis für das milliardenschwere Projekt ist. North Stream 2 sollte Erdgas aus Russland direkt nach Deutschland transportieren. Die Zertifizierung dürfte sich über sich hinziehen, bis der Ukraine-Konflikt deeskaliert wurde. Viele Experten halten das Projekt für gestorben. In der Ampel-Koalition waren die Grünen immer dagegen, auch die FDP neigte zum Nein. Einzig die SPD schwankte. Nun ist aber auch sie einig in der Ablehnung der Pipeline.

Die diplomatischen Bemühungen von Scholz zur Deeskalation sind gescheitert. Welchen Kurs verfolgt das Kanzleramt jetzt? Scholz will noch nicht wahrhaben, dass das Normandie-Format (Berlin, Paris, Kiew, Moskau) für den Moment politisch mausetot zu sein scheint. Dem Kanzler bleibt wohl nichts Anderes übrig, als weiter zweigleisig zu fahren: Abzuwarten, ob die ersten harten Sanktionen (inklusive Nord Stream 2) auf Putin Wirkung zeigen (was Regierungsexperten hinter vorgehaltener Hand bezweifeln. Moskaus Außenminister Sergej Lawrow meinte, man sei Sanktionen gewohnt) – und parallel alle diplomatischen Kanäle zu nutzen, um Putin von einem Marsch auf Kiew abzuhalten und einen Waffenstillstand in der Ostukraine zu errreichen. Daneben ist Scholz‘ wichtigste Aufgabe, gemeinsam mit Macron die Sanktions-Phalanx der Europäer zusammenzuhalten, ein Ausscheren einzelner EU-Staaten zu verhindern.

Wie hält Putin die Welt in Atem? Russland strebe ungeachtet der Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine nicht nach der Wiedererrichtung eines Imperiums, sagte Putin am Dienstag. Bei einer Fernsehansprache hatte er dagegen am Montag erklärt, dass die Ukraine ihre Existenz dem russischen und dem kommunistischen Imperium der Sowjetunion zu verdanken habe. Er stellte auch die Staatlichkeit der Ex-Sowjetrepublik infrage. Im Westen gibt es seit langem Vorwürfe, Putin wolle aus einem Phantomschmerz der verlorenen Großmacht heraus ein neues Imperium wie zu Sowjet- oder zu Zarenzeiten schaffen.

Was sagen die drei Ampel-Parteien? Führende Politiker von SPD, Grünen und FDP stellten sich hinter das Gaspipeline-Aus und harte Sanktionen des Westens. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte einen durch internationale Organisationen wie die UN überwachten Waffenstillstand. „Putin sollte die Entschlossenheit des Westens nicht unterschätzen“, so Mützenich. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte, der Stopp von Nord Stream 2 sei seit Wochen akribisch vorbereitet worden. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour sprach sich für schrittweise Sanktionen gegen Russland aus. Waffenlieferungen an die Ukraine schloss er jedoch weiterhin aus. „Deutschland und Europa müssen nun fest an der Seite der Ukraine stehen und auch bereit sein, durch sehr harte wirtschaftliche Sanktionen selbst Opfer zu bringen. Die Gasversorgung ist aktuell auch ohne die neue Pipeline gesichert“, sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler.

Was sagt die Opposition? Der neue Oppositionsführer im Bundestag, Unionsfraktionschef Friedrich Merz, äußerte sich nur bei Twitter. Weiter wolle er sich im Moment nicht äußern, hieß es. „Der Westen muss diesem enthemmten Kriegstreiber mit aller Kraft entgegentreten und ihm Einhalt gebieten“, schrieb Merz. „Die Freiheit Europas ist in ernsthafter Gefahr“, ergänzte der CDU-Chef, ohne auf konkrete Konsequenzen einzugehen. Sein Vize, Johann Wadephul, erklärte, die Bundesregierung habe bei ihrem Vorgehen „die vollständige Unterstützung“, der Union. Allerdings müsse sie den Bundestag umfassend informieren. Demgegenüber veröffentlichte die Linke eine gemeinsame Erklärung ihrer Partei- und Fraktionschefs – auch als Gegenpol zu den eher russlandfreundlichen Äußerungen der früheren Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. „Konfliktentschärfung und Deeskalation sind dringend notwendig. Alle diplomatischen Möglichkeiten müssen genutzt werden“, heißt es darin. Die AfD-Fraktion warnte davor, „Russland allein die Verantwortung für diese Entwicklung zuzuschreiben“.

Welche innenpolitischen Folgen könnte die Zuspitzung für Deutschland haben? Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnt bereits: Im Falle eines Krieges in der Ukraine müsse mit starken Fluchtbewegungen in die Nachbarländer gerechnet werden. Deshalb bereite sich Deutschland vor allem darauf vor, den Ländern um die Ukraine mit humanitärer Unterstützung zu helfen, so Faeser. „Und wenn Flüchtlinge in unser Land kommen, denen natürlich auch.“ Hilfsorganisationen halten sich mit Einschätzungen aber noch zurück – sowohl der UNHCR in Deutschland als auch Amnesty International betonten am Dienstag auf Nachfrage, die Lage sei im Moment „dynamisch“. Über mögliche Flüchtlingsbewegungen könne man daher noch keine Aussagen machen. UNHCR-Sprecher Chris Melzer sagte unserer Redaktion, derzeit gebe es in der Ukraine 860.000 Binnenflüchtlinge, also Menschen, die bisher die umkämpften Gebiete verlassen hätten. Diese Zahl sei aber schon länger stabil. Daher müsse nun die weitere Entwicklung abgewartet werden.

Welche wirtschaftlichen Folgen könnte die Entwicklung für Deutschland haben? An den Börsen ist mit weiteren deutlichen Kursverlusten zu rechnen. Wirtschaftsminister Habeck erwartete weiter deutlich steigende Gas- und Energiepreise. Das dürfte die Inflation anheizen und eine Trendwende verzögern. Deutschland müsse unabängiger von russischem Gas werden, sagte Habeck. Bislang stammt mehr als die Hälfte des Gasangebots aus Russland. Die deutschen Exporte nach Russland machen allerdings nur zwei Prozent des gesamten Außenhandels aus. Die Wirtschaft ist dennoch alarmiert. „Die breiten deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen sind seit Jahrzehnten ein stabiles Fundament unseres bilateralen Verhältnisses. Das russische Vorgehen droht dieses Fundament nachhaltig zu erschüttern. Es bedroht zudem die gesamte Weltwirtschaft“, warnte der Chef des Ost-Ausschusses der Wirtschaft, Oliver Hermes.