„Richtige Entscheidung“ So rechtfertigt die Bundesregierung den Deal zum Gefangenenaustausch

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat den Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und mehreren westlichen Staaten als Gewinn von Freiheit und Sicherheit für die aus russischer Haft befreiten Gefangenen begrüßt. „Frei und in Sicherheit - ich freue mich für all die Menschen, die quälende Monate, Jahre unrechtmäßig in russischer Haft waren. Und das Glück ihrer Mütter, Väter, ihrer Familien und Freunde, sie nach langem Bangen in die Arme zu schließen, muss unermesslich sein“, sagte Habeck unserer Redaktion. „Politisch ist es eine wirklich sehr schwierige Entscheidung für die Verhandler gewesen, und es war ein hoher Preis, den Deutschland gezahlt hat“, betonte der Grünen-Politiker zugleich. „Aber es war in der schwierigen Abwägung wichtig, dass diese Verhandlungen geführt wurden. Deutsche, US-Amerikaner, Briten sind endlich zu Hause, und unschuldige Russen sind in Freiheit“, so Habeck weiter.