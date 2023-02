Russische Trolle rufen Merkel an „Hallo? Ist dort Poroschenko?“

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nach Angaben zweier auf Desinformation spezialisierter russischer Fake-Anrufer auf ein inszeniertes Gespräch zum Krieg in der Ukraine hereingefallen. Das Duo Wowan und Lexus veröffentlichte am Montag Ausschnitte aus einem Telefonat, in dem sich Merkel offenbar mit dem früheren ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko wähnt. Eine Sprecherin der CDU-Politikerin bestätigt wenig später, dass es ein entsprechendes Gespräch gegeben habe. Laut Merkels Büro fand es bereits vor mehr als einem Monat am 12. Januar statt.