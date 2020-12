Um eine Woche verschoben : Koalition in Sachsen-Anhalt vertagt Entscheidung zu Rundfunkbeitrag

Magdeburg Die schwarz-rot-grüne Koalition in Sachsen-Anhalt hat ihre Entscheidung zur Erhöhung des Rundfunkbeitrages um eine Woche verschoben. Sie konnte sich nicht auf einen Kompromiss einigen. Die CDU möchte der geplanten Erhöhung nicht zustimmen.

Mit Blick auf ein drohendes Veto aus Sachsen-Anhalt zu einem höheren Rundfunkbeitrag in Deutschland hat sich die schwarz-rot-grüne Regierung nicht auf einen Kompromiss einigen können. Das wegweisende Votum des Medienausschusses im Magdeburger Landtag werde von Mittwoch (2. Dezember) um eine Woche verschoben, sagte Grünen-Chef Sebastian Striegel am Dienstag nach mehrstündigen Verhandlungen in der Staatskanzlei. In der Sache gebe es keine Einigung, es solle weitere Gespräche geben.