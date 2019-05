Tumulte vor Wahllokalen : Rumänischer Botschafter entschuldigt sich bei Landsleuten und Städten

Berlin Während der Europawahl ist es in zahlreichen Wahllokalen für rumänische Bürger zu Tumulten gekommen. Jetzt entschuldigt sich der rumänische Botschafter offiziell bei den betroffenen Städten und seinen Landsleuten.

Nachdem es bei der Europawahl deutschlandweit zu langen Schlangen und teilweise Tumulten vor Wahllokalen für rumänische Bürger gekommen war, entschuldigt sich der rumänische Botschafter bei seinen Landsleuten und den betroffenen Städten. Es sei eine Lektion gewesen, dass man das Wahlgesetz in Rumänien und für das Ausland anpassen müsse, schreibt Emil Hurezeanu in einem Brief an die Deutsche Presse-Agentur.