Ruhr-Konferenz zum Rechtsstaat : Biesenbach will Kampf gegen Paralleljustiz zur Chefsache machen

Essen Den Rechtsstaat stärken, die Akzeptanz seiner Institutionen erhöhen und gegen Paralleljustiz kämpfen: Diese Themen will NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) zur Chefsache machen und in einer Stabsstelle auf Ministerebene bündeln.

Nordrhein-Westfalens Justizminister Peter Biesenbach (CDU) kündigte an, mehr Menschen für den Rechtsstaat begeistern zu wollen: „Mit Angeboten an Vereine, Schulen und sonstige Multiplikatoren wollen wir den Dialog suchen und für den Rechtsstaat als eine unserer wertvollsten Errungenschaften werben“, sagte er zum Auftakt eines Workshops der Ruhrkonferenz zum Thema „Stärkung des Rechtsstaats“ am Donnerstag in Essen.