Vierte Welle der Pandemie : Rufe nach strikteren Kontrollen der Corona-Regeln werden lauter

Berlin Die vierte Corona-Welle schwillt immer weiter an, zugleich werden die geltenden Regeln vielerorts nur lax kontrolliert. Nun appellieren Verbände an die Betreiber von Gaststätten und Veranstaltungen, härter durchzugreifen. Vonseiten der Polizei kommt ein dringlicher Aufruf, der alle betrifft.

Zugleich forderte Radek bundesweit einheitliche Regeln, denn kleinteilige Vorgaben würden nur Verwirrung in der Bevölkerung stiften. Dazu gehöre auch eine einheitliche und schlüssige Kommunikation derjenigen, denen in der Pandemie Autorität zugesprochen werde – also Virologen und politische Verantwortungsträger. An Letzere gerichtet sagte Radek: „Die Regierenden in Bund und Länder müssen endlich begreifen, dass parteipolitische Manöver in der Pandemiebekämpfung völlig fehl am Platz sind.“