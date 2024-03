Treffen mit Industrievertretern Habeck will Rüstungsproduktion ankurbeln

Auf die Frage, ob mehr Rüstung bedeute, dass die Bundesregierung an anderer Stelle sparen müsse, sagte Habeck: „Das heißt es erstmal nicht unbedingt.“ So seien viele technische Innovationen des Alltags aus der militärischen Forschung hervorgegangen. Auch militärische Produktion wirke sich auf die Wirtschaftsleistung aus. „Aber wenn sie dann gebaut sind, dann stehen sie dann da, die Panzer oder die Raketen oder die Cyber-Security-Sachen.“ Es sei zu hoffen, dass militärische Güter nur zum Training verwendet würden. „Und trotzdem brauchen wir sie. Und das wird einen Preis haben. Darüber müssen wir uns klar sein.“ Der Wirtschaftsminister räumte aber ein, in Zeiten knapper Finanzen und mangelnder Arbeitskräfte könne es zu „Konkurrenzsituationen“ kommen. Er sprach sich außerdem für eine etwas höhere Staatsverschuldung aus. (mit dpa)