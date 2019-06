Schwesig, Dreyer, Schäfer-Gümbel : SPD soll kommissarisch von Trio geführt werden

Berlin Die SPD muss sich nach dem Rücktritt von Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles neu sortieren. Erstmal soll es ein Trio erfahrener Parteigrößen richten.

Die engere Parteiführung schlug dafür dem Vorstand am Montag die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel vor, wie mehrere Nachrichtenagenturen am Montag aus Parteikreisen erfuhren.

Die Entscheidung über ein Vorziehen des für Dezember geplanten Bundesparteitages zur Neuwahl der Parteispitze solle erst in drei Wochen in der nächsten Sitzung des Parteivorstandes fallen. Parteichefin Andrea Nahles hatte am Sonntag ihren Rücktritt angekündigt. Sie ist am Montag offiziell als Vorsitzende der SPD zurückgetreten. Danach verließ sie die Vorstandssitzung im Berliner Willy-Brandt-Haus mit den Worten „Machen Sie's gut“. Der Parteivorstand setzte seine Beratungen ohne Nahles fort.

Nahles hatte ihren Rückzug nach nur 13 Monaten an der Parteispitze am Sonntagmorgen in einem kurzen Schreiben an die Parteimitglieder angekündigt. „Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist“, heißt es darin. Nahles wird auch ihr Bundestagsmandat niederlegen und sich damit komplett aus der Bundespolitik zurückziehen.