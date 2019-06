Martin Schulz: Als Kanzlerkandidat ist der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments gescheitert, seine Zeit als Parteichef dauerte nur kurz, seither ist der 63-Jährige einfacher Abgeordneter. Seit Tagen ist er als Bewerber um den Fraktionsvorsitz im Gespräch. Dort will er allerdings nicht antreten.

Auch die Namen weiterer Politiker machten in den vergangenen Tagen und am Wochenende immer wieder die Runde: So könnte die Spitzenkandidatin des Europawahlkampfs, Katarina Barley, die Fraktionsführung übernehmen, anstatt ins Europaparlament zu wechseln, hieß es zwischenzeitlich. Auch Arbeitsminister Hubertus Heil könnte sich dafür in die Pflicht nehmen lassen, hatte es geheißen. Ebenso war der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch, dafür im Gespräch. Ex-Parteichef Sigmar Gabriel, der immer wieder als Nahles-Nachfolger in der Partei gehandelt wurde, hingegen hatte erklärt, dass er bei der nächsten Bundestagswahl 2021 nicht noch einmal antreten werde.