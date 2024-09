Nach Abgang der Grünen-Spitze Union will jetzt Rücktritt von Baerbock und Habeck

Daher richteten sich „die drängenden Fragen natürlich auch an die führenden Bundesminister der Grünen“, ergänzte Frei. Zugleich betonte der CDU-Politiker: „Was wir hier sehen, ist die Initialzündung einer Kettenreaktion.“ CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte: „Das Problem sind nicht die Grünen an der Parteispitze, das Problem sind die Grünen in der Bundesregierung.“ Die Ampel, so Dobrindt weiter, implodiere. „Die rot-grün-gelben Dominosteine sind im Fallen“.