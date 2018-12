1,86 Milliarden Euro Überschuss seit Jahresbeginn: Rücklagen der Krankenkassen wachsen weiter kräftig

Berlin Die Rücklagen der gesetzlichen Krankenkassen sind auf 21 Milliarden Euro angewachsen. Das geht aus Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Minister Jens Spahn fordert, die Kassen müssten die Beitragszahler an den Überschüssen beteiligen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte die Kassen am Mittwoch in Berlin auf, die "Beitragszahler jetzt endlich an den Überschüssen zu beteiligen". Die Zahlen zeigten: "Es war richtig, die Krankenkassen zum Abbau ihrer Rücklagen zu zwingen. Denn es gibt keinen Grund, warum sie Beitragsgelder weiter horten", fügte der Minister hinzu. Der durchschnittlich von den Krankenkassen erhobene Zusatzbeitragssatz lag bei 1,07 Prozent und damit um 0,04 Prozentpunkte unterhalb des Vorjahreszeitraums.