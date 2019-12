Wirtschaftspolitik : Rückkehr der Meisterpflicht im Handwerk

Berlin/Düsseldorf Der Bundestag beschließt die Wiedereinführung des Meisterzwangs in zwölf Berufen des Handwerks. Dessen Verband freut sich, doch Ökonomen sehen Verbraucherinteressen verletzt.

Die frühere rot-grüne Bundesregierung hatte 2004 in mehr als 50 Handwerksberufen die Meisterpflicht abgeschafft. Die Reform der Handwerksordnung zielte darauf, mehr Firmengründungen vor allem bei einfacheren handwerklichen Tätigkeiten zu ermöglichen und so für mehr Wettbewerb zu sorgen. Der Plan ging auch auf: Es entstanden Tausende neue Unternehmen ohne einen Meister an der Spitze. Dazu trugen auch die gute Konjunktur, steigende Gehälter und geringe Bauzinsen bei. Doch das Handwerk beklagte zunehmende Qualitätsmängel und auch weniger Lehrstellen in vielen Branchen. Dem Drängen nach einer teilweisen Rücknahme der Reform von 2004 gaben Union und SPD schließlich nach.