Rückblick auf Ereignisse und Personen : Die politischen Tops und Flops 2021

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, Archivbild). Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Was hat das Jahr 2021 geprägt, was waren Höhepunkte und was Niederlagen? Ein Rückblick von drei Berliner Hauptstadt-Korrespondenten - nicht immer ganz ernst gemeint.