Kommentar zum RRX : Endlich schneller planen und bauen

Meinung Düsseldorf China brauchte nur vier Jahre, um den gigantischen neuen Flughafen bei Peking zu bauen. Währenddessen ist unsicher, ob der RRX als eines der wichtigsten Bahnprojekte Deutschlands 2030 komplett in Betrieb sein wird.

Erst in zwei der 15 Bauabschnitte hat der Bau begonnen. Erst in fünf Abschnitten gibt es einen Planfeststellungsbeschluss. Viele Klagen wie aus Angermund drohen. So bleibt offen, wann wir den 15-Minuten-Takt zwischen Köln, Düsseldorf und Dortmund haben. Eigentlich sollte man das Projekt vorziehen, um Verkehr von der Straße zu holen, tatsächlich droht Verzögerung.