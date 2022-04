Botschafterin der französischen Republik : „Diese europäische Geschlossenheit hat Putin nicht erwartet“

Anne-Marie Descôtes, Botschafterin Frankreichs, bei ihrem Besuch in Düsseldorf im Generalkonsulat. Foto: Endermann, Andreas (end)

Interview Düsseldorf Die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes hält es für unerlässlich, dass Frankreich und Deutschland sich angesichts des Ukraine-Krieges eng abstimmen. Ein Gespräch über die europäische Abhängigkeit vom russischen Gas, Frankreichs Verteidigungspolitik und die wirtschaftlichen Beziehungen zu NRW.

Frau Descôtes, Sie sind seit fast fünf Jahren Botschafterin Frankreichs in Deutschland, haben seit Ihrem zwölften Lebensjahr Ihre Ferien hier verbracht, in Berlin und Hamburg studiert – wie deutsch fühlen Sie sich?

Descôtes Überhaupt gar nicht ehrlich gesagt, also ich liebe Deutschland, aber ich fühle mich sehr französisch.

Von Ihrem Dienstsitz am Pariser Platz in Berlin dürften Sie die Proteste gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine aus nächster Nähe mitbekommen haben – wie ist die Stimmung in Frankreich diesbezüglich?

Descôtes Der Krieg hat auch in der französischen Bevölkerung große Emotionen ausgelöst, das konnte ich selbst erleben am Tag nach Kriegsbeginn, an dem ich wegen eines anderen Termins in Paris war. Auf dem Place de la République oder anderswo demonstrieren die Menschen ebenfalls – in der Anzahl weniger als etwa in Berlin, aber ihre die Solidarität mit den Ukrainern und Ukrainerinnen ist genauso groß.

Deutschland und Frankreich stehen bei diesem Thema auch politisch Seite an Seite. Was glauben Sie, ist die Achse Scholz/Macron stark genug, um Putin Paroli zu bieten?

Descôtes Das werden wir sehen. Durch den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft Frankreichs und Deutschlands Vorsitz der G7 kommt beiden Ländern gerade eine besondere Verantwortung zu. Auch in Fragen der Verteidigungspolitik haben ihre Stimmen großes Gewicht, daher ist es noch wichtiger, dass sich Frankreich und Deutschland eng abstimmen. Die europäische Geschlossenheit, die so stark ist wie vielleicht noch nie, ist es, die Putin nicht erwartet hat.

Frankreich hat gerade erst seinen Verteidigungsetat von 41 auf 50 Milliarden Euro erhöht, das Militär ist sehr gut aufgestellt – ein Vorbild für Deutschland?

Descôtes Historisch begründet gibt es zwei unterschiedliche Ausgangssituationen: In Deutschland ist die Verteidigungspolitik stärker parlamentarisch geprägt, während in Frankreich die Führungsrolle des Präsidenten größer ist. Nichtsdestotrotz arbeiten wir sehr eng zusammen, es gibt einen regelmäßigen Austausch auch unter den Abgeordneten der Ausschüsse für Verteidigung beider Parlamente. Wichtig ist eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU, zu der sich mit dem „Strategischen Kompass zur Verteidigung Europas“ alle 27 Mitgliedstaaten verpflichtet haben – das ist einmalig in der Geschichte und wird sicher zu Veränderungen führen.

Ein weiteres großes Thema in Europa ist aktuell die Energieversorgung. Ist Deutschland zu abhängig von russischem Gas?

Descôtes Tatsache ist, dass Deutschland viel mehr Gas von Russland bezieht – Frankreich bezog 2021 seine Energie zu 69 Prozent aus Atomkraft, will in Zukunft aber auch stärker auf erneuerbare Energien setzen. Die Frage ist, wie eine Autonomie in Europa zu erreichen ist, etwa durch Wasserstoff-Energie: Wollen wir in Europa selbst Wasserstoff produzieren? Wollen wir Wasserstoff kaufen? Kann man ihn importieren, haben wir entsprechende Pipelines? Laufen wir Gefahr, in neue Abhängigkeiten zu geraten?

Macron, der sich vorher sehr für erneuerbare Energie ausgesprochen hatte, hat nun angekündigt, sechs neue Atomkraftwerke ans Netz zu bringen – wie passt das zusammen?

Descôtes Es geht um beides: Wie die USA wollen auch wir Europäer in neue Techniken der Atomkraft investieren. Langfristig wollen wir den Anteil an Atomenergie reduzieren und mehr erneuerbare Energie einsetzen, das geht aber nicht von heute auf morgen. Das ist gerade beim Thema Windkraft spürbar. Hinzu kommt die Frage der Akzeptanz in der Bevölkerung – ähnlich wie in Deutschland.

Braucht Europa also wie beim Thema Sicherheit eine gemeinsame Strategie?

Descôtes Wir müssen das Thema auf jeden Fall zusammen denken, einander helfen können. Denn die aktuelle Situation zeigt, wie angreifbar einzelne Nationalstaaten durch ihre Abhängigkeit sind. Auch eine gemeinsame Verhandlung von Lieferverträgen würde die Position von Europa stärken.

Wie könnten Deutschland und sein französischer Nachbar sich aushelfen beim Thema Energie?

Descôtes Vor allem Wasserstoff ist ein großes Thema. Das französische Unternehmen Air Liquide ist in Deutschland seit Jahren aktiv, auch in Nordrhein-Westfalen. Es gibt gemeinsame Überlegungen, wie man die Forschung beschleunigen kann, auch dazu, wie man den Energietransport innerhalb Europas verbessern kann.

Die wirtschaftliche Verbindung zu NRW ist ohnehin sehr stark.

Descôtes Ja, in Nordrhein-Westfalen befinden sich die meisten französischen Unternehmen in Deutschland, mehr als tausend. Deshalb gibt es einen sehr intensiven wirtschaftlichen Austausch. Die Anzahl an Investoren von Deutschen in Frankreich und umgekehrt ist zudem in den letzten Jahren durchweg gestiegen – 2021 lagen deutsche Investoren in Frankreich auf Platz eins – trotz der Pandemie.

Haben die Menschen in Frankreich eigentlich ebenfalls mit hohen Benzinpreisen zu kämpfen?

Descôtes Es gibt bereits – ähnlich wie in Deutschland geplant – eine Sofortmaßnahme in Form eines Rabattes von 15 Cent pro Liter Benzin. Es gibt auch für Geringverdiener einen „Energiescheck“ in Höhe von 150 bis 277 Euro. Davon profitieren etwa fünf bis sechs Millionen Menschen. Die Preise und das Thema Kaufkraft sind ein wichtiges Anliegen, gerade so kurz vor den Präsidentschaftswahlen.

In zwei Wochen ist in Frankreich die Präsidentschaftswahl – was spricht aus Ihrer Sicht für, was gegen eine Wiederwahl von Emmanuel Macron?

Descôtes Umfragen zeigen, dass Herr Macron vorne liegt, zu sicher sein darf man sich allerdings nie. Gerade wenn es im Vorfeld eindeutig erscheint, könnte sich das negativ auf die Wahlbeteiligung auswirken. Am Ende entscheiden die Wähler in einer Demokratie, und das ist auch gut so!