RP-Empfang in Berlin : Auf ein Getränk mit dem Kanzler

Berlin Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie fand sich am Donnerstagabend das politische Berlin auf Einladung der Rheinischen Post zum Empfang in Clärchens Ballhaus ein.

Neue Drohungen aus Moskau, die Angst vor einem weit langwierigeren Krieg in der Ukraine, die Debatte um deutsche Panzerlieferungen, die Sorgen der Bürger vor enormen Gas- und Strompreisen – es ist wahrlich keine einfache Zeit zu regieren für die Bundesregierung. Dass es in der Ampel-Koalition derzeit auch aus innenpolitischen Gründen knirscht – etwa im Streit um die Schuldenbremse –, war beim RP-Empfang am Donnerstag in Berlin aber nicht zu spüren, der erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder live stattfand und bei dem sich nicht nur Politprominenz aus Berlin die Ehre gab.