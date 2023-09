Lauterbach und Spahn Neuer Minister trifft alten Minister – und postet Selfie vom RP-Empfang

Neuer Minister trifft ehemaligen Minister: Beim Redaktionsempfang der Rheinischen Post in Berlin in Clärchens Ballhaus sind sich am Dienstagabend auch Karl Lauterbach, jetziger Bundesgesundheitsminister (SPD), und Jens Spahn, sein Vorgänger (CDU) über den Weg gelaufen. Lauterbach nutzte die Gelegenheit glatt für ein Selfie. Das hielt RP-Fotograf Marco Urban mit seiner Kamera fest.