Empfang der RP-Parlamentsredaktion in Berlin Auf ein Altbier mit Ministern und Parteichefinnen

Es ging einmal nicht um Heizungsgesetz oder Zuwanderung, sondern um den persönlichen Austausch über parteipolitische Grenzen hinweg: Mehr als 200 Gäste kamen am Dienstagabend zum Empfang der Parlamentsredaktion der „Rheinischen Post“ in Berlin. In „Clärchens Ballhaus“ traf Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) auf Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf Linken-Chefin Janine Wissler. Und auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) waren gekommen, um beim Treffen der Stimme des Westens dabei zu sein.