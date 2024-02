Eskalation in Rottweil Chaos, Geschrei und Tumult bei AfD-Landesparteitag

Mehrere Vorstandsmitglieder sprachen sich dafür aus, den Parteitag abzubrechen; sie behaupteten, dass stimmberechtigte Mitglieder an der Tür abgewiesen worden seien. Damit wäre eine Vorstandswahl im Nachhinein aus ihrer Sicht anfechtbar. Sollten am Ende nicht alle stimmberechtigten Mitglieder in den Saal kommen, könnte es tatsächlich sein, dass die Veranstaltung abgebrochen werden muss. Von der Parteispitze hieß es, stimmberechtigte Mitglieder könnten nicht abgewiesen werden. Mehr als 1040 Personen dürfen den Angaben zufolge aus Sicherheitsgründen nicht in den Saal.