Rechtsextremer Begriff Rostock will Sachgebiet „Remigration“ umbenennen

Die Stadtverwaltung der Hansestadt Rostock wird kurzfristig das im Migrationsamt angesiedelte Sachgebiet „Remigration“ umbenennen. Das kündigte Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) an, wie die Pressestelle am Freitag informierte. Eine Jury hatte das Wort „Remigration“ kürzlich zum „Unwort des Jahres“ 2023 gewählt. Bundesweit für Schlagzeilen sorgte der Begriff im Zusammenhang mit einem Treffen radikaler Rechter in Potsdam im November vergangenen Jahres.