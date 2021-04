Trotz höherer Inzidenz : Rostock will Pilotprojekt für Öffnungen fortsetzen

Am 26. März hat das Volkstheater in Rostock nach monatelanger Corona-Pause seinen Spielbetrieb gestartet. Bevor die Gäste reindürfen, müssen sie jedoch ihr Schnelltest-Ergebnis abwarten. Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Rostock Das Rostocker Modellprojekt zur schrittweisen Lockerung von Kontaktbeschränkungen sorgt für bundesweite Aufmerksamkeit. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen geht es vor allem darum, Wissen zu generieren – um eine andere Antwort als einen Lockdown auf steigende Infektionszahlen bieten zu können.

Noch am 21. März hatte in Rostock die Sieben-Tage-Inzidenz bei 22,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelegen, am Sonntag lag sie bei 76,5, am Donnerstag bei 63,1. Laut Robert Koch-Institut sind die jüngsten Zahlen wegen der Feiertage aber noch nicht verlässlich.