Bundeswehrübung Reservisten proben Ernstfall in Rostocker Hafen

„Die Vorführung beginnt in Kürze“, lautete die Regieanweisung. Dann folgte am Freitag in Rostock Teil eins einer Heimatschutzübung. An einem Checkpoint am Seehafen waren schwer bewaffnete Reservisten der Heimatschutzregimenter und aktive Bundeswehr-Soldaten im Einsatz. Auf einer Tribüne verfolgten mehr als 200 geladene Gäste die Fähigkeitsdemonstration, darunter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Mit der Präsentation endete die eineinhalbwöchige Übung „National Guardian“, die seit 22. April an verschiedenen Standorten Deutschlands lief. „Nur was geübt wird, kann funktionieren“, erklärte der Befehlshaber des Territorialen Führungskommandos (TFK), André Bodemann, zum Einsatzzweck.