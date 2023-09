„Ich bin ein Star - holt mich hier raus“-Teilnehmer Bewährungsstrafe für Ex-Bundesminister Krause

Das Gericht sah es demnach als erwiesen an, dass der 70-Jährige in der Zeit von 2017 bis 2020 in acht Fällen Einnahmen aus Buchveröffentlichungen und Honorare aus Fernsehauftritten verschleiert und damit Vermögen verheimlicht hatte, das er seinem Insolvenzverwalter hätte mitteilen müssen. Krause war unter anderem in der RTL-Dschungelshow „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“ aufgetreten.