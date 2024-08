Rossmann boykottiert Tesla Echte Kritik oder Marketingtrick?

So stand Rossmann im vergangenen Jahr wegen des „Klimaneutral“-Labels in der Kritik. Hinter den Labels stehen Beratungsfirmen, die den Unternehmen gegen eine Gebühr einen grünen Anstrich verpassen. Im Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ verteidigte sich der Geschäftsführer Roßmann: „Die ‚Klimaneutral‘-Labels stehen seit Monaten in der Kritik. Bislang war meine Haltung: Solange die Klimaschutzprojekte dahinter nicht infrage stehen, kann man mit der Kritik an den Labels auch umgehen. Aber nun frage ich mich: Welcher Kunde nimmt das noch als Mehrwert wahr?“. Die Labels versprechen Klimaneutralität eines Produkts. Ein Anspruch, den der Unternehmer nicht einlösen konnte. Zahlreiche Waldschutzprojekte seien damals laut Recherchen der „Zeit“ und des britischen „Guardian“ wirkungslos gewesen. Demnach mussten die Unternehmen keinen echten Nachweis für die Verminderung der CO₂-Emissionen erbringen.