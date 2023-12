Interview Rolf Mützenich “Unsere Vorschläge hätten den Menschen teils große Sorgen nehmen können“

Mützenich In der Tat steigt der CO2-Preis auf den ursprünglichen Pfad. Es ist nun mal so in einer Koalition, dass wir nicht allein entscheiden können. Die Energiepreisbremsen laufen aus, allerdings sind die Preise derzeit auch nicht so hoch, dass sie im Moment nötig wären. Aber es gilt das Wort des Kanzlers, dass wir im kommenden Jahr sehr genau auf die Preisentwicklung schauen, und zur Not auch wieder eingreifen werden.