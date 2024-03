SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Prätorianer und Antreiber des Bundeskanzlers

Zugleich stellte er am Sonntagabend nach der Abstimmung im Bundestag in einem Fernsehinterview eine zeitnahe Erklärung des Kanzlers zum Taurus-Veto in Aussicht. Zuvor war die Kritik an Scholz‘ Schweigen in der Sache immer lauter geworden. Am darauffolgenden Tag war Scholz Gast in der Chefredakteurskonferenz der Deutschen Presse-Agentur und wurde eindringlich zu seinem Nein befragt – Scholz lieferte erstmals detailliertere Begründungen für sein Taurus-Veto. Dass das auf Mützenichs TV-Auftritt zurückging, ist zumindest möglich. Klar ist: Mützenich ist auch immer wieder Antreiber des Kanzlers.