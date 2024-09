SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich „Ärgert mich, dass wir unsere Erfolge zu oft selbst kaputtmachen“

Mützenich Ich begrüße es, dass die Landesregierung in NRW den Fall Solingen für sich aufarbeitet und prüft, was in der ministeriellen Verantwortung schiefgelaufen ist. Daraus müssen sich dann auch Konsequenzen für die politischen Verantwortlichen ergeben. Andere Länder sollten sich die Ergebnisse anschauen, um für sich einzuschätzen, ob sie ähnliche Schwachpunkte bei sich erkennen, die zu tödlichen Fehlern führen können. Dieselbe Erwartung habe ich an die Kommunen. Bundesgesetze funktionieren nur dann, wenn sie vor Ort auch ordentlich umgesetzt werden. Und nur dann gibt es eine Akzeptanz der Menschen für solche Maßnahmen.