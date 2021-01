Norbert Röttgen und der CDU-Parteivorsitz : Achtungserfolg auf der Außenbahn

Berlin Norbert Röttgen schafft im Rennen um den CDU-Vorsitz aus dem Stand 224 Stimmen und scheidet damit nach dem ersten Wahlgang aus. Der Rheinländer präsentierte sich als Integrationsfigur.

Es ist 10.18 Uhr. Gerade hat Friedrich Merz gesprochen, davor Armin Laschet . Jetzt tritt Norbert Röttgen an das Rednerpult der Messe Berlin. Eine riesige Halle, in der sich nur sehr wenige Menschen aufhalten. Aber draußen im Land, an den Bildschirmen, in den Wohnstuben oder Arbeitszimmern, wartet jetzt Röttgens Publikum: 1001 Delegierte dieses 33. CDU-Bundesparteitages, die bald nach seiner Rede einen neuen Parteichef wählen werden. Der Kandidat hat 15 Minuten. 900 Sekunden, die über die nähere politische Zukunft der CDU , in der Folge der Bundestagswahl im September wohl auch des gesamten Landes wie auch die eigene entscheiden.

Röttgen hat eine harte Tour hinter sich. Quer durch Deutschland. Durch alle Bundesländer. Durch alle CDU-Landesverbände. Er hat bei viele CDU-Kreisverbänden „Guten Morgen“, „Guten Tag“ oder „Guten Abend“ gesagt. Manchmal war er an nur einem Abend im Schwarzwald, in Brandenburg, in Hessen und in Rheinland-Pfalz , hier mit 30 Zuhörern, dort mit 150 Teilnehmern. Das ist der Vorteil eines digitalen Wahlkampfes. Man ist technisch schnell vernetzt, kann sehr schnell von einem Ort zum nächsten springen. Das ist ein gutes Testfeld für einen digitalen Parteitag. Allerdings ist ein solcher Wahlkonvent, der die 1001 Delegierten Zuhause in deren Wohnzimmer erreichen und mitnehmen soll, auch eine Blackbox: Niemand weiß wirklich, was drin steckt, was am Ende rauskommt. Fest stand vorher schon nur eines: Es wird ein Mann -- nach 16 Jahren von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende und zwei Jahren ihrer Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Röttgen war am 18. Februar vergangenen Jahres der Erste der drei Bewerber, der seine Kandidatur verkündet hat – noch bevor Friedrich Merz und Armin Laschet es taten. Der 55 Jahre alte Jurist aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der anfangs als Außenseiter galt, hat auf der Außenbahn Meter um Meter gut gemacht. Inzwischen hat Röttgen eine Gruppe unterschiedlichster Menschen hinter sich versammelt. Er nennt seine Unterstützer – die alten und die neuen – ebenso selbstbewusst wie selbstironisch „#Röttgang“. Eine Gang hat etwas Verschworenes, zeugt von hoher Gruppendynamik und Geschlossenheit. Röttgen will aus der CDU keine Gang machen, aber doch eine Partei, in der möglichst viele, besser alle in dieselbe Richtung laufen. „Es gibt viele Menschen, die zuerst Angela Merkel gut finden und erst danach die CDU“, hatte Mitbewerber Laschet in seiner Rede an den Parteitag zuvor gesagt. Da dürfte ein Stück Wahrheit dran sein. Röttgen weiß, dass ihm Mitglieder und Funktionäre der NRW-CDU bis heute die Wahlschlappe bei der Landtagswahl 2012 übelnehmen. Die Bundeskanzlerin schmiss ihn anschließend aus dem Kabinett. Das ist eine Hypothek. Aber dann hat sich Röttgen wieder nach vorne, nach oben gearbeitet, durch seine Arbeit als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses mit profunden Einschätzungen zur Weltlage viel Respekt erarbeitet. Röttgen hat jetzt seine zweite Chance. Der Rheinländer lenkt den Blick nach vorne. „Wir müssen Volkspartei bleiben, und wir bleiben es nur, wenn wir uns verändern.“ Dazu will er neue Angebote machen „für neue Fragen, neue Themen und neue Milieus“. Röttgen verspricht Mannschaftsspiel – unter seiner Führung. Erfolg gebe es „nur als Mannschaft und mit Mannschaftsgeist“. Die Partei soll noch einmal wissen: „Ich bin kein Lager. Ich möchte integrieren, ich kann integrieren.“ Vor allem will Röttgen den Wahlsieg. An diesem historischen Januar-Samstag für sich selbst. Und später für die Unionsparteien im Bund wie in den Ländern. Röttgen verspricht: „Ich kann neue Wählerinnen und Wähler gewinnen für die CDU.“ Röttgen wirbt für sich als Integrationsfigur, als Vorsitzender eines Aufbruchs. Als einziger der drei Kandidaten vergisst der Außenpolitiker auch den deutschen Osten nicht, würdigt „die historische Leistung der Menschen in der DDR“ wie auch „die historische Leistung von Helmut Kohl“. Der Rheinländer verschränkt damit die Gegenwart mit der Vergangenheit und erhebt zugleich den Anspruch, die CDU in die Zukunft führen. Die CDU unter seiner Führung solle „die Partei der Nachhaltigkeit“ werden. Die Grünen, potenzielle Koalitionspartner im Bund, werden aufmerksam registrieren, was Röttgen als Mitglied der schwarz-grünen Pizza-Connection aus alten Bonner Tagen da auftischt. Um 11.12 Uhr weiß Röttgen, dass es für ihn nicht gereicht hat. 224 Stimmen aus dem Stand für ihn sind ein sehr respektables Ergebnis und bedeuten Platz drei. Aber damit ist das Rennen für ihn nach dem ersten Wahlgang beendet. Laschet mit 380 Stimmen und Merz mit 385 Stimmen kommen in die Stichwahl.