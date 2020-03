Unterstützung sei „unmittelbares Gebot“ : Röttgen übt Kritik - EU muss Flüchtlingen an türkischer Grenze helfen

Röttgen übt Kritik - EU muss Flüchtlingen an türkischer Grenze helfen

Norbert Röttgen (CDU), kommt vor der Bundeszentrale der CDU an. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat die Lage an der türkisch-griechischen Grenze als „dramatisch“ bezeichnet. Den Menschen mit europäischer finanzieller Unterstützung zu helfen, sei ein „unmittelbares Gebot“.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte vor einem Treffen der Bewerber um den CDU-Vorsitz am Montagabend in Berlin, es sei das „unmittelbare Gebot“, den Menschen mit europäischer finanzieller Unterstützung zu helfen. Außerdem dürfe Griechenland nicht alleine gelassen werden.

Röttgen äußerte massive Kritik am russischen Präsidenten Wladimir Putin. Putin führe in Syrien einen „Eroberungskrieg“. Die Menschen flöhen vor den Bomben Putins und des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Assad kämpft in der Provinz Idlib gegen Rebellen - unterstützt durch Luftangriffe Russlands. Röttgen sagte, er halte es für „dringend geboten“, dass die Europäer Moskau mitteilten, dass es „spürbare Sanktionen“ gegen Russland gebe, falls der „Eroberungskrieg“ fortgesetzt werde und Putin nicht zu einer Verhandlungslösung bereit sei.