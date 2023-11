Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habecks Comeback nach dem tiefen Fall

Das Aufatmen war groß. Endlich findet einer die richtigen Worte zum Antisemitismus, der in Deutschland wieder um sich greift. Endlich füllt einer die kommunikative Lücke, die die Regierenden bisher hinterlassen haben. Das Video von Robert Habeck, am 1. November über die sozialen Medien verbreitet, wurde als beispielloser Ausdruck der deutschen Haltung zu Israels Sicherheit und zum Krieg in Nahost gefeiert. Der Grünen-Politiker spricht über die wachsende Angst der in Deutschland lebenden Juden, verurteilt verschiedenste Formen des Antisemitismus. 42 Millionen Mal wurde der knapp zehnminütige Clip bisher aufgerufen, 43 000 Kommentare gab es bislang, so der Stand vom vergangenen Sonntag. Vom Zentralrat der Juden in Deutschland und selbst aus der Union kam deutliches Lob für den Grünen-Politiker. Das kommt nicht häufig vor.