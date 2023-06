Vizekanzler beim Ständehaus-Treff Habeck setzt auf Heizungsgesetz bis Sommer

Auch zum Rücktritt seines Staatssekretärs Patrick Graichen bezieht er Stellung: „Ich war bereit, den gravierenden Fehler der Besetzung der Dena-Stelle mit seinem Trauzeugen zu verzeihen - ich wollte anständig sein.“ Graichen habe sehr viel gegeben in der Energiekrise. Daher habe er so lange zu ihm gestanden, bis dann noch etwas oben draufkam. Er nehme die Kritik an der späten Entscheidung aber an. „Das hat mir als Politiker nicht geholfen, aber ich bin mit der Entscheidung im Reinen, dass ich so lange zu ihm gestanden habe.“ Habeck hatte seinen Staatssekretär Graichen Mitte Mai in den einstweiligen Ruhestand versetzt, zunächst aber an ihm festgehalten. Dem 51-Jährigen wurde unter anderem Vetternwirtschaft bei der Besetzung von Posten vorgeworfen.