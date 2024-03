Pflege der Handelsbeziehungen Flüssig-Erdgas wird ein Thema auf Habecks USA-Reise

Habecks Terminplan in Washington sieht unter anderem Gespräche mit den US-Ministerinnen für Wirtschaft, Finanzen und Energie vor. Am Donnerstag ist in New York ein Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres angesetzt. Abschluss der Reise ist ein Besuch bei deutschen Tochterunternehmen in den USA in Chicago.